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Плющев — об участии Овечкина в матче «Динамо» — «Амкал»: «Это шоу, а не спорт»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал».

«Это шоу. Если хотят организовывать такие матчи с участием хоккеистов или гандболистов, то пускай. Я слышал, что Загитова собирается побоксировать. Это очень интересно, конечно. Девочка, которую можно сдуть, пойдет боксировать с кем-то. Это шоу, а не спорт», — сказал Плющев «СЭ».

Матч «Динамо» — «Амкал» пройдет 25 июня на «ВТБ Арене», начало запланировано на 19.00 (мск).

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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