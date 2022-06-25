Плющев — об участии Овечкина в матче «Динамо» — «Амкал»: «Это шоу, а не спорт»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал».
«Это шоу. Если хотят организовывать такие матчи с участием хоккеистов или гандболистов, то пускай. Я слышал, что Загитова собирается побоксировать. Это очень интересно, конечно. Девочка, которую можно сдуть, пойдет боксировать с кем-то. Это шоу, а не спорт», — сказал Плющев «СЭ».
Матч «Динамо» — «Амкал» пройдет 25 июня на «ВТБ Арене», начало запланировано на 19.00 (мск).
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|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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