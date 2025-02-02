Глава совета директоров «Динамо» Гафин: «Глебов — игрок «Ростова». По Сильянову слухи не комментирую»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову и защитнику «Локомотива» Александру Сильянову.

— Направляли ли предложение в «Ростов» по Глебову?

— Глебов по моим сведениям футболист футбольного клуба «Ростов». Точка.

— Писали, что «Динамо» делало предложение по Сильянову. Действительно ли это так?

— Я слухи не комментирую.