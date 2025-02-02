Директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Мамедов: «Желаю российскому футболу скорейшего возвращения»

Директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов выступил на внеочередной конференции РФС.

— Приветствую всех от имени ФИФА. Рад участвовать в конференции. Пользуясь случаем передаю теплые приветствия от президента ФИФА Инфантино. ФИФА и РФС плодотворно продолжают сотрудничество, внедряя различные программы развития.

— Сегодня выборная конференция. Хотел бы поблагодарить Александра Дюкова за плодотворное сотрудничество с ФИФА. Хотел бы пожелать скорейшего возвращения российского футбола на мировую арену, — сказал Мамедов на пресс-конференции РФС.