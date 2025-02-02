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Сегодня, 10:45

Гафин допустил, что Бителло может покинуть «Динамо» зимой

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бителло.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал будущее полузащитника Бителло.

— Бителло находится в расположении клуба и приступает к сборам. То, что касается его будущего, то мы в контакте с его представителями, как были, так и сейчас. Решим, что будет дальше.

— Был ли он наказан?

— Это внутреннее дело.

— Какова вероятность, что он покинет «Динамо» зимой?

— Такая вероятность есть всегда. Если будет предложение, которое нас устроит и его тоже, то да. Предлагали ли мы ему контракт на улучшенных условиях? Это внутреннее дело

— А как вы прокомментируете письмо бразильским клубам про Бителло?

— Мы защищаем свои интересы на всех уровнях. Это один из этапов, который, соответственно, исходил от нашего юридического департамента. Вот и все.

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Бителло

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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