В «Динамо» прокомментировали трансфер голкипера сборной Белоруссии

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о подписании контракта с голкипером сборной Белоруссии Андреем Кудравцом.

«Хотя у нас и сейчас лучшая вратарская бригада в лиге, включая нашу молодёжь, мы не могли упустить возможность подписать одного из самых талантливых молодых вратарей с опытом игры в национальных и международных соревнованиях», — приводит слова Бувача официальный сайт «Динамо».

Бело-голубые 19 августа объявили о переходе 19-летнего голкипера БАТЭ. Он присоединится к новой команде зимой, а до этого момента продолжит выступать в Белоруссии.