В «Динамо» ответили на вопрос, когда новичок Маухуб прибудет в расположение команды

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ», когда к команде присоединится марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб.

Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.

«Очень надеемся, что он приедет на следующей неделе», — сказал Пивоваров «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» заплатило марокканскому клубу «Раджа Касабланка» за Маухуба 1,66 миллиона евро. Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт на 5 лет.