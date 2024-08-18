В «Динамо» ответили на вопрос, когда новичок Маухуб прибудет в расположение команды
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ», когда к команде присоединится марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб.
Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.
«Очень надеемся, что он приедет на следующей неделе», — сказал Пивоваров «СЭ».
По информации «СЭ», «Динамо» заплатило марокканскому клубу «Раджа Касабланка» за Маухуба 1,66 миллиона евро. Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт на 5 лет.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
Новости