Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:43

В «Динамо» ответили на вопрос, когда новичок Маухуб прибудет в расположение команды

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ», когда к команде присоединится марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб.

Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.

«Очень надеемся, что он приедет на следующей неделе», — сказал Пивоваров «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» заплатило марокканскому клубу «Раджа Касабланка» за Маухуба 1,66 миллиона евро. Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт на 5 лет.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
0
Читайте также
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
ВС РФ поразили «Ланцетом» БТР ВСУ в приграничье Курской области
«Спартак» – «Факел», 18 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ сезона 2024/2025
Юрист предостерег от общения с мошенниками даже из любопытства
WSJ узнала об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Агент Маухуба рассказал о желании футболиста присоединиться к «Динамо» как можно скорее
Яхимович — об эпизоде с Олейниковым: «Было минимальное касание ноги, а крик такой, будто там перелом»
Лосев: «Майсторович грамотно поборолся и еле задел Олейникова, а тот упал как подкошенный»
РПЛ, 5-й тур: «Химки» — «Зенит», ЦСКА — «Локо» и другие матчи
«Химки» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Карпин: «По 20 минутам, что Сутормин провел на поле, сложно судить о его состоянии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лосев: «Майсторович грамотно поборолся и еле задел Олейникова, а тот упал как подкошенный»

Яхимович — об эпизоде с Олейниковым: «Было минимальное касание ноги, а крик такой, будто там перелом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости