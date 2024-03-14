В «Динамо» оценили шансы клуба на чемпионство в РПЛ

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«Мы идем от игры к игре, стараемся совершенствоваться. Это и есть наш план. У нас остается в РПЛ 10 финалов, мы будем биться в каждом из них.

Как оцениваю шансы на чемпионство? У меня нет ответа на ваш вопрос. Это к букмекерам», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

«Динамо» после 20 туров РПЛ набрало 38 очков и занимает третье место, отставая от «Краснодара» (39) и «Зенита» (40).