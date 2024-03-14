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14 марта, 15:21

В «Динамо» оценили шансы клуба на чемпионство в РПЛ

Руслан Минаев
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«Мы идем от игры к игре, стараемся совершенствоваться. Это и есть наш план. У нас остается в РПЛ 10 финалов, мы будем биться в каждом из них.

Как оцениваю шансы на чемпионство? У меня нет ответа на ваш вопрос. Это к букмекерам», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

«Динамо» после 20 туров РПЛ набрало 38 очков и занимает третье место, отставая от «Краснодара» (39) и «Зенита» (40).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Зенит

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