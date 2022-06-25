В «Динамо» оценили эффект от товарищеского матча против команды блогеров
Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги товарищеского матча против «Амкала» (5:0).
— Сегодня произошла очень важная часть футбольной истории. Мы должны делать что-то новое. Сейчас такие обстоятельства, что должны рождаться свежие идеи. Это один из тех шагов, который мы смело предприняли. Все замечательно.
— Что может превзойти сегодняшнее мероприятие?
— Я вам не дам инсайды, но, надеюсь, что мы сами перебьем это мероприятие следующим подобным.
— Уже есть какие-то идеи?
— У нас есть наработки. Успокою наших болельщиков со стажем, что не будем перебарщивать с подобными мероприятиями, но один или несколько раз в год такое имеет место быть.
Я прекрасно знаю, что такое быть болельщиком «Динамо». Я являюсь им с 86 года. Но все должны понять, что мы работаем как для болельщиков со стажем, так и для привлечения новых болельщиков на стадион. Это часть нашей стратегии — привлечение новой аудитории.
— Сегодня мог Крид выйти в футболке «Динамо».
— Где вы такое слышали? Я такого не слышал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -