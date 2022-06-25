В «Динамо» оценили эффект от товарищеского матча против команды блогеров

Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги товарищеского матча против «Амкала» (5:0).

— Сегодня произошла очень важная часть футбольной истории. Мы должны делать что-то новое. Сейчас такие обстоятельства, что должны рождаться свежие идеи. Это один из тех шагов, который мы смело предприняли. Все замечательно.

— Что может превзойти сегодняшнее мероприятие?

— Я вам не дам инсайды, но, надеюсь, что мы сами перебьем это мероприятие следующим подобным.

— Уже есть какие-то идеи?

— У нас есть наработки. Успокою наших болельщиков со стажем, что не будем перебарщивать с подобными мероприятиями, но один или несколько раз в год такое имеет место быть.

Я прекрасно знаю, что такое быть болельщиком «Динамо». Я являюсь им с 86 года. Но все должны понять, что мы работаем как для болельщиков со стажем, так и для привлечения новых болельщиков на стадион. Это часть нашей стратегии — привлечение новой аудитории.

— Сегодня мог Крид выйти в футболке «Динамо».

— Где вы такое слышали? Я такого не слышал.