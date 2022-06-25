Cкопинцев назвал Овечкина красавчиком после товарищеского матча «Динамо» — «Амкал»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал игру хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).
«Овечкин безупречен, просто красавчик! Он увековечил свое имя на табло. Мы рады с ним сотрудничать. Надеемся, что будет еще привлекаться к нашей команде. О чем с ним пообщались? О жизни, о бизнесе. Мы договорились, что все останется между нами. Он солидный мужчина, классный игрок во всех видах спорта. Останемся с ним в контакте».
36-летний Овечкин вышел на поле с капитанской повязкой на позиции нападающего.
Днем ранее он подписал с футбольным клубом контракт на один матч. Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо» и болельщиком бело-голубых.
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10
|Спартак
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|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
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|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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