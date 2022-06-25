Cкопинцев назвал Овечкина красавчиком после товарищеского матча «Динамо» — «Амкал»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал игру хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

«Овечкин безупречен, просто красавчик! Он увековечил свое имя на табло. Мы рады с ним сотрудничать. Надеемся, что будет еще привлекаться к нашей команде. О чем с ним пообщались? О жизни, о бизнесе. Мы договорились, что все останется между нами. Он солидный мужчина, классный игрок во всех видах спорта. Останемся с ним в контакте».

36-летний Овечкин вышел на поле с капитанской повязкой на позиции нападающего.

Днем ранее он подписал с футбольным клубом контракт на один матч. Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо» и болельщиком бело-голубых.