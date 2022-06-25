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Овечкин: «С удовольствием сыграл бы за «Динамо» еще»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
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Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от дебюта за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Хоккеист забил первый гол бело-голубых.

«Все хорошо. Мой гол? Пас был очень хорош. Красиво получилось. Это была моя мечта», — заявил Овечкин.

Хоккеист вывел динамовцев на этот матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут.

«Выиграли, хорошая игра. Игра в сборной России? Только если в хоккейной. Ощущения от гола? Просто прекрасные! Я получил колоссальное удовольствие! Я бы с удовольствием сыграл еще. Но все вопросы к руководству», — подчеркнул Овечкин.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
0
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