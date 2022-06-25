Овечкин: «С удовольствием сыграл бы за «Динамо» еще»
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от дебюта за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Хоккеист забил первый гол бело-голубых.
«Все хорошо. Мой гол? Пас был очень хорош. Красиво получилось. Это была моя мечта», — заявил Овечкин.
Хоккеист вывел динамовцев на этот матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут.
«Выиграли, хорошая игра. Игра в сборной России? Только если в хоккейной. Ощущения от гола? Просто прекрасные! Я получил колоссальное удовольствие! Я бы с удовольствием сыграл еще. Но все вопросы к руководству», — подчеркнул Овечкин.
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|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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