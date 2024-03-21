В «Динамо» не исключили возможности проведения игры против ОФК Белград в этом году

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможной игре против ОФК Белград.

«Сегодня подписали меморандум с ОФК о партнерстве. Было бы здорово провести с ними матч. В этом году? Посмотрим. Следите за новостной лентой», — сказал Гафин.

Ранее «Динамо» и белградский ОФК подписали меморандум о сотрудничестве.