Пейчинович рассказал о периоде своей карьеры в «Локомотиве»

Экс-защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о своих выступлениях за московский клуб.

«С «Локомотивом» были самые лучшие моменты. Чемпионат и два Кубка России за четыре года — это большой успех. После этого играл в Китае, возвращался в Сербию во время коронавируса и потом в Россию в «Факел».

В Воронеже тоже был успех для клуба, который 20 лет не играл в РПЛ. Думаю, что как капитан команды я отдал ей свой максимум. Мы выполнили то, чего даже не ожидали, успели реализовать свою мечту», — цитирует Пейчиновича Metaratings.ru.

Пейчинович защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2018 год. Всего в составе железнодорожников он отыграл 113 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны.