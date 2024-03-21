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21 марта, 21:10

Пейчинович рассказал о периоде своей карьеры в «Локомотиве»

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Экс-защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о своих выступлениях за московский клуб.

«С «Локомотивом» были самые лучшие моменты. Чемпионат и два Кубка России за четыре года это большой успех. После этого играл в Китае, возвращался в Сербию во время коронавируса и потом в Россию в «Факел».

В Воронеже тоже был успех для клуба, который 20 лет не играл в РПЛ. Думаю, что как капитан команды я отдал ей свой максимум. Мы выполнили то, чего даже не ожидали, успели реализовать свою мечту»,  цитирует Пейчиновича Metaratings.ru.

Пейчинович защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2018 год. Всего в составе железнодорожников он отыграл 113 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Вместе с клубом футболист стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны.

Источник: Metaratings.ru
Неманья Пейчинович
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 2 : 2
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
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Локомотив – Краснодар
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Константин Тюкавин

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