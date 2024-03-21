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Тарханов ответил на вопрос о том, стоит ли Чалову переходить в «Зенит»

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Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал возможный переход форварда армейцев Федора Чалова в «Зенит».

«Удивлюсь ли я, если летом Чалов перейдет в «Зенит»? Не могу сказать, у «Зенита» много нападающих. Смысл такого перехода? Если Чалов придет в «Зенит», то хорошо. Хотя ЦСКА по всем аспектам не хуже «Зенита», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днем»

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: Спорт День за Днем
Федор Чалов
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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