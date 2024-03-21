Тарханов ответил на вопрос о том, стоит ли Чалову переходить в «Зенит»

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал возможный переход форварда армейцев Федора Чалова в «Зенит».

«Удивлюсь ли я, если летом Чалов перейдет в «Зенит»? Не могу сказать, у «Зенита» много нападающих. Смысл такого перехода? Если Чалов придет в «Зенит», то хорошо. Хотя ЦСКА по всем аспектам не хуже «Зенита», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днем»

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.