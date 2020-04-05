В «Динамо» договорились с игроками о снижении заработной платы на время самоизоляции

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что между клубом и игроками основного состава достигнуто коллективное соглашение о снижении заработной платы на 40% в период с 1-го апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса.

Такая мера была принята в связи с введением ограничительных мер по распространению коронавируса и приостановкой чемпионата РПЛ.

«Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба.

Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно", — говорится в заявлении «Динамо».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 22 туров.