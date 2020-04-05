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В «Динамо» договорились с игроками о снижении заработной платы на время самоизоляции

20:15
Игроки «Динамо». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игроки «Динамо». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Пресс-служба «Динамо» сообщила, что между клубом и игроками основного состава достигнуто коллективное соглашение о снижении заработной платы на 40% в период с 1-го апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса.

Такая мера была принята в связи с введением ограничительных мер по распространению коронавируса и приостановкой чемпионата РПЛ.

«Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба.

Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно", — говорится в заявлении «Динамо».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 22 туров.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15236

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