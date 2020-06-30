«В дерби ЦСКА и «Спартак» в равных условиях из-за коронавируса». Мнение экс-форварда красно-белых
30 июня 2020, 18:10
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Ширко высказал «СЭ» свое мнение о матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со ЦСКА (начало в 20.30 мск).
— Для меня нет фаворитов — в связи с короновирусом и общей обстановкой, команды в примерно одинаковых условиях, — полагает Ширко. — Поэтому никого не могу кого-то из соперников выделить, сказать, кто сильнее, а кто слабее. Все увидим непосредственно на поле. Думаю, будет ничья.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла. (Максим Никаноров)
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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