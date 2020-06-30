«В дерби ЦСКА и «Спартак» в равных условиях из-за коронавируса». Мнение экс-форварда красно-белых

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Ширко высказал «СЭ» свое мнение о матче 25-го тура Тинькофф РПЛ со ЦСКА (начало в 20.30 мск).

— Для меня нет фаворитов — в связи с короновирусом и общей обстановкой, команды в примерно одинаковых условиях, — полагает Ширко. — Поэтому никого не могу кого-то из соперников выделить, сказать, кто сильнее, а кто слабее. Все увидим непосредственно на поле. Думаю, будет ничья.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Спартак» — 6-я строчка и 32 балла. (Максим Никаноров)