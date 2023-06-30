В ЦСКА заявили, что предложение ПАОКа по Чалову не соответствует желаниям и амбициям клуба
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе ПАОКа в трансфере нападающего армейцев Федора Чалова.
«Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям. Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо — Иван Карпов — а только потом уже оно пришло в клуб», — сказал Брейдо «СЭ».
В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.
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