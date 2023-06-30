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Сегодня, 14:34

В ЦСКА заявили, что предложение ПАОКа по Чалову не соответствует желаниям и амбициям клуба

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе ПАОКа в трансфере нападающего армейцев Федора Чалова.

«Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям. Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо — Иван Карпов — а только потом уже оно пришло в клуб», — сказал Брейдо «СЭ».

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.

Федор Чалов
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