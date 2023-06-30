Горшков прокомментировал возможный переход Александра Коваленко в «Зенит»
Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный переход Александра Коваленко в «Зенит».
«В «Зените» сложно конкурировать любому футболисту. Был пример Бакаев, Адамова. Да, Коваленко будет сложно в «Зените», но попробовать нужно, чтобы заявить о себе в сильном клубе. Все возможно и все зависит от самого Коваленко», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».
19-летний хавбек подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. Сегодня он провел первую тренировку с командой.
«Сочи» летом 2022 года выкупил Коваленко у «Крыльев», но сразу отдал в обратную аренду на сезон, поэтому полузащитник не провел ни одного матча за сочинцев.
В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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