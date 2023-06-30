Горшков прокомментировал возможный переход Александра Коваленко в «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный переход Александра Коваленко в «Зенит».

«В «Зените» сложно конкурировать любому футболисту. Был пример Бакаев, Адамова. Да, Коваленко будет сложно в «Зените», но попробовать нужно, чтобы заявить о себе в сильном клубе. Все возможно и все зависит от самого Коваленко», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

19-летний хавбек подписал с петербуржцами контракт до 2028 года. Сегодня он провел первую тренировку с командой.

«Сочи» летом 2022 года выкупил Коваленко у «Крыльев», но сразу отдал в обратную аренду на сезон, поэтому полузащитник не провел ни одного матча за сочинцев.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.