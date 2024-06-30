Смолов прокомментировал первый гол за «Краснодар» после возвращения в клуб

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (2:0) в товарищеском матче.

34-летний форвард забил дебютный гол за черно-зеленых после возвращения в клуб.

«Эмоции от игры положительные из-за того, что удалось добиться победы и порадовать результатом болельщиков. С точки зрения игры есть много над чем работать и улучшать.

По поводу гола — давно на тренировках так бью. В игре сложилась ситуация, когда можно было попробовать так ударить», — сказал Смолов клубной пресс-службе.

Смолов перешел в «Краснодар» этим летом на правах свободного агента. Ранее он выступал за «быков» с лета 2015-го по август 2018 года.