ЦСКА о слухах об отставке Федотова: «После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможной отставке главного тренера армейцев Владимира Федотова.

Ранее издание Legalbet сообщило, что Федотова могут уволить из московской команды, если она не попадет в тройку лучших в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2023/24.

В субботу, 21 апреля ЦСКА уступил «Ахмату» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

«После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп, будь то «Евро-футбол», «Legalbet» или другие специализирующиеся на этом издания. Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками в 24 матчах.