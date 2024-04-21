«Зенит» — «Оренбург»: в ворота гостей не назначили пенальти после попадания мяча в руку Прохина

Арбитр Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче против «Зенита» в 25-м туре РПЛ.

Во втором тайме мяч после удара игрока «Зенита» попал в руку защитнику гостей Даниле Прохину. Безбородов не назначил одиннадцатиметровый. После просмотра видеоповтора эпизода арбитр не изменил свое решение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».