Чаушич: «Каждый год после первого тура все понимают, что «Зенит» станет чемпионом, немножко скучно»

Бывший полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Разница между «Зенитом» и остальными командами очень большая. Каждый год после первого тура все понимают, что «Зенит» станет чемпионом, от этого немножко скучно следить за чемпионатом. У них очень много денег. Тяжело в России создать команду, которая была бы сейчас лучше «Зенита», — приводит слова Чаушича Metaratings.ru.

После 15 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. На втором месте находится «Спартак» (32 очка), на третьем — ЦСКА (29).