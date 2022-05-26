Слуцкий сравнил роль легионеров в игре «Рубина» и «Ростова»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий роль легионеров в игре казанского клуба и «Ростова».

— Если мы по таблице сравним себя с «Ростовом», то минимальное количество игрового времени, которое было у Кварацхелии, понятно, что он пропускал по травмам, это 70,6%, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — У «Ростова» только два игрока были игроками стартового состава — Альмквист и Баштуш. «Ростову» нужно было заменить по существу только их. Это несравнимая разница. У них было 8-9 игроков стартового состава. У них оставалась длинная русская обойма. «Ростов» делал большую ставку на дублеров. На момент, когда дублеры заполнили состав, то «Ростов» шел на первом месте в молодежном первенстве.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. «Ростов» финишировал девятым с 38 очками.