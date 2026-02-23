В ЦСКА опровергли информацию о предложении 30 миллионов за трансфер форварда «Леванте»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» заявил, что клуб не делал предложения в 30 миллионов евро за нападающего «Леванте» Карла Этта Эйонга.
— Фабрицио Романо писал, что ЦСКА предлагал 30 миллионов евро за форварда «Леванте» Этта-Эйонга.
— Это неправда, — сказал Бабаев «СЭ».
В сезоне-2025/26 Этта Эйонг провел 24 матча за «Леванте» во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Футболист перешел в команду из «Вильярреала» в июле 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
10
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
11
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0
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