В ЦСКА опровергли информацию о предложении 30 миллионов за трансфер форварда «Леванте»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» заявил, что клуб не делал предложения в 30 миллионов евро за нападающего «Леванте» Карла Этта Эйонга.

— Фабрицио Романо писал, что ЦСКА предлагал 30 миллионов евро за форварда «Леванте» Этта-Эйонга.

— Это неправда, — сказал Бабаев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Этта Эйонг провел 24 матча за «Леванте» во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Футболист перешел в команду из «Вильярреала» в июле 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков