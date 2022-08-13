Мантуан заявил, что готов выходить в стартовом составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан после матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) заявил, что готов выходить на поле в стартовом составе.

— Как ваше самочувствие? Готовы ли уже играть 90 минут и выходить в стартовом составе?

— Совершенно точно готов, несмотря на то, что достаточно большое количество времени пропустил. В Бразилии я выходил во всех матчах, играл от звонка до звонка, поэтому с уважением отношусь к конкуренции. Готов играть то время, которое мне предоставит тренер. Но я готов играть все 90 минут.

21-летний бразилец дебютировал за «Зенит» в игре с армейцами, он вышел на замену на 76-й минуте и забил на 85-й. Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.