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В «Црвене Звезде» ответили на вопрос о возможном переходе Дзюбы

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич перед товарищеским матчем с «Зенитом» ответил на вопрос о возможности перехода форварда Артема Дзюбы в сербский клуб.

— Дзюба до сих пор без команды. Возможен ли вариант перехода?

— На данный момент нет возможности для перехода Дзюбы в «Црвену Звезду», — ответил Терзич.

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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