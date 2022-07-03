Гендиректор «Црвены Звезды»: «Рады приехать на игру с «Зенитом» в братскую страну Россию»

Гендиректор «Црвены Звезды» Терзич рассказал о сотрудничестве с «Зенитом»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич перед товарищеским матчем с «Зенитом» рассказал о сотрудничестве с петербургским клубом.

«Мы рады приехать на игру с «Зенитом». Приятно приехать в братскую страну Россию. Это наш старший брат», — сказал Терзич.

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет сегодня, 3 июля в Сочи. Начало — в 20.00 (мск).