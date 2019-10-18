В честь 90-летия Льва Яшина пройдет товарищеский матч между «Динамо» и звездами сборной России разных лет

РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ФК «Динамо» готовят совместную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея со дня рождения знаменитого вратаря Льва Яшина, сообщается на официальном сайте российской премьер-лиги.

Так, 20 октября перед матчем «Динамо» — «Краснодар» возле стадиона состоится церемония возложения цветов к памятнику лучшему вратарю ХХ века. Также перед встречей пройдет автограф-сессия динамовских ветеранов футбола — Александра Уварова и Владимира Пильгуя. Уточняется, что на матче ожидается присутствие вдовы Яшина — Валентины Яшиной, а также родственников выдающегося футболиста, которые произведут символический удар по мячу.

22 октября в 12:00 ветераны отечественного футбола соберутся на Ваганьсковском кладбище и возложат цветы на могилу Льва Яшина. В мероприятии ожидается участие представителей действующих членов сборной России по футболу. А 15:30 в манеже ЦСКА пройдет товарищеский матч «Динамо» — «Сборная страны» с участием звезд отечественного футбола разных лет, в числе которых Ринат Дасаев и Андрей Тихонов. Ворота «Динамо» будет защищать внук Льва Яшина — Василий Фролов.

Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.