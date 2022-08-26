Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:43

Гранат: «Если «Динамо» хочет бороться за высокие места, то клубу не надо отпускать Захаряна в «Челси»

Гранат прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в «Челси».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

«Если «Динамо» хочет бороться за высокие места, то клубу не надо отпускать Захаряна в «Челси», — приводит слова Граната «РБ Спорт». — Для самого Арсена переход в лондонский клуб — это огромный шаг вперед. Захаряну будет сложно из-за уровня футбола в Англии. Там очень высокие скорости».

В нынешнем сезоне Захарян забил один мяч и отдал две результативные передачи в пяти матчах за москвичей в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее агент полузащитника подтвердил интерес со стороны «аристократов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-esli-dinamo-hochet-borot-sya-za-vy-sokie-mesta-to-klubu-ne-nado-otpuskat-zaharyana-v-chelsi/
Арсен Захарян
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
0
Читайте также
Фигуристка Нугуманова показала зажигательный танец в платье с глубоким декольте
Новый корейский электромобиль едет в Россию в двух версиях
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Орещук — о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Это большой шаг вперед для Арсена»
Источник: «Динамо» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Миливоевичем
Сайманов заявил, что «Рубин» не хочет отпускать Самошникова в «Динамо»
Ринат Билялетдинов: «ЦСКА есть кем остудить атакующий пыл «Ростова»
Анохин — о Юране: «Уверен, что он может помочь основным клубам, которые заинтересованы в серьезном главном тренере»
Фабрицио Романо: «Челси» предложил 15 миллионов евро «Динамо» за Захаряна
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Ростов» — ЦСКА, «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Источник: «Динамо» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Миливоевичем
Ринат Билялетдинов: «ЦСКА есть кем остудить атакующий пыл «Ростова»
Анохин — о Юране: «Уверен, что он может помочь основным клубам, которые заинтересованы в серьезном главном тренере»
Семак — о критике Денисова: «Кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает мнение»
«Зенит» легко выиграет у команды Гончаренко, «Спартак» потеряет очки в Воронеже. Прогнозы на 7-й тур РПЛ
РПЛ, матчи 7-го тура: «Спартак» отправится в гости к «Факелу», «Ростов» против ЦСКА и другие игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Челси» отреагировали на информацию о возможной смене футбольного гражданства Захаряна

Орещук — о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Это большой шаг вперед для Арсена»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Даниил Одоевский

Даниил Одоевский

Зенит

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости