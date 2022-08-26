Гранат: «Если «Динамо» хочет бороться за высокие места, то клубу не надо отпускать Захаряна в «Челси»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход полузащитника московского клуба Арсена Захаряна в «Челси».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

«Если «Динамо» хочет бороться за высокие места, то клубу не надо отпускать Захаряна в «Челси», — приводит слова Граната «РБ Спорт». — Для самого Арсена переход в лондонский клуб — это огромный шаг вперед. Захаряну будет сложно из-за уровня футбола в Англии. Там очень высокие скорости».

В нынешнем сезоне Захарян забил один мяч и отдал две результативные передачи в пяти матчах за москвичей в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее агент полузащитника подтвердил интерес со стороны «аристократов».