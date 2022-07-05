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В CAS прокомментировали продление дисквалификации нападающего «Оренбурга» Обухова

Карен Саркисян
Корреспондент
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Срок дисквалификации нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова составит полгода с момента частичного удовлетворения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранение за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

19 июля 2021 года ФИФА сообщила о дисквалификации 30-летнего россиянина на полгода за нарушение антидопинговых правил. 27 июня 2022 года ВАДА продлило дисквалификацию нападающего на полгода.

«Апелляция, поданная ВАДА 8 сентября 2021 года на решение, вынесенное дисциплинарным комитетом ФИФА 14 июля 2021 года по делу в отношении Обухова, была частично удовлетворена CAS 16 июня 2022 года. Решение, вынесенное дисциплинарным комитетом ФИФА 14 июля 2021 года, было изменено следующим образом:

1) Обухов признан неправомочным на период в 24 месяца, начиная с даты вынесения настоящего решения (16 июня 2022 года), с зачетом периода отстранения, уже отбытого со 2 июня 2021 года по 2 декабря 2021 года;

2) оставшийся срок дисквалификации Обухова приостанавливается на 12 месяцев на основании существенной помощи, предоставленной в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным Обуховым и ФИФА" — говорится в сообщении CAS.

В прошедшем сезоне Обухов забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15132261
Владимир Обухов
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ФК Оренбург
ФИФА
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