Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:44

Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о том, какую важность для него имеет капитанская повязка в клубе

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о важности товарищеского матча против «Рубина».

«Игра с «Рубином» товарищеская. Тут сложно что-то сказать. Они преследуют свои цели, мы свои. У нас тяжелые тренировки, под нагрузками. Время еще есть.

Капитанская повязка? Это вопрос к тренеру. На товарищеские игры так. Официально еще никто не объявлял. Не знаю, как будем выбирать капитана. Пока так. Это большая ответственность, честь и привилегия», — заявил Фомин.

Напомним, что московское «Динамо» по итогам прошлого сезона стало бронзовым призером чемпионата России, заняв третье место в таблице Российской премьер-лиги.

 

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Дарко Йевтич покинул базу «Динамо» в Новогорске на костылях
Макаров и Чуперка были удалены за драку в товарищеском матче между «Динамо» и «Рубином»
Йоканович о схеме «Динамо» в новом сезоне РПЛ: «Я предпочитаю 4-3-3»
Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Дзюбе
Слуцкий — о Хвиче: «Он бы все равно воспользовался правом от ФИФА»
Слуцкий — о будущем Самошникова: «На сегодня он игрок «Рубина»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В CAS прокомментировали продление дисквалификации нападающего «Оренбурга» Обухова

«Динамо» победило «Рубин» в товарищеском матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости