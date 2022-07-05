Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о том, какую важность для него имеет капитанская повязка в клубе
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о важности товарищеского матча против «Рубина».
«Игра с «Рубином» товарищеская. Тут сложно что-то сказать. Они преследуют свои цели, мы свои. У нас тяжелые тренировки, под нагрузками. Время еще есть.
Капитанская повязка? Это вопрос к тренеру. На товарищеские игры так. Официально еще никто не объявлял. Не знаю, как будем выбирать капитана. Пока так. Это большая ответственность, честь и привилегия», — заявил Фомин.
Напомним, что московское «Динамо» по итогам прошлого сезона стало бронзовым призером чемпионата России, заняв третье место в таблице Российской премьер-лиги.
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