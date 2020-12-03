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В бригаде арбитров матча «Краснодар» — «Ротор» произошли замены из-за COVID-19

18:17
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В матче 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором» произошли замены арбитров из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус, сообщает пресс-служба РФС.

Вместо Ильи Елеференко ассистентом главного арбитра будет Владимир Миневич. Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в качестве ВАР.

Матч «Краснодар» — «Ротор» состоится 6 декабря. Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/383

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