В бригаде арбитров матча «Краснодар» — «Ротор» произошли замены из-за COVID-19
18:17
В матче 17-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором» произошли замены арбитров из-за сомнительных результатов при тестировании на коронавирус, сообщает пресс-служба РФС.
Вместо Ильи Елеференко ассистентом главного арбитра будет Владимир Миневич. Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в качестве ВАР.
Матч «Краснодар» — «Ротор» состоится 6 декабря. Начало в 19.00 по московскому времени.
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