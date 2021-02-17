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В «Аяксе» рассказали о сложностях в переговорах по трансферу Промеса в «Спартак»

10:59
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Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о деталях переговоров со «Спартаком» по переходу форварда Квинси Промеса.

«Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично. Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться», — приводит слова Овермарса Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что переход Промеса затягивается по вине амстердамского клуба. 29-летний голландец в текущем сезоне провел 25 матчей за «Аякс» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/sportivnyy-direktor-ayaksa-rasskazal-o-peregovorakh-so-spartakom-po-promesu-sportivnyy-direktor-ayak/

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