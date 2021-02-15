В Аргентине сообщают, что «Ривер Плейт» постарается выкупить контракт Дриусси ближайшим летом

«Ривер Плейт» намерен вернуться к вопросу перехода нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси ближайшим летом, сообщает El Intransigente.

В планы игрока не входит продление контракта с сине-бело-голубыми, поэтому чемпион России будет готов его продать по окончании текущего сезона, чтобы не потерять футболиста бесплатно через год.

Этим постарается воспользоваться «Ривер Плейт», чтобы выкупить контракт Дриусси. Средства на подписание вингера аргентинский клуб планирует выручить с продажи защитника Гонсало Монтиеля и форварда Лукаса Пратто.

В текущем сезоне 25-летний аргентинец провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Добавим, что Дриусси является воспитанником «Ривер Плейт». Он выступал за команду с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «Зенит».