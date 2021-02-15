Гончаренко оценил трансферы Бохинена и Рондона

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о последних новостях с трансферного рынка. Московский клуб подписал полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона.

«Бохинен попадает в нашу трансферную политику, — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. — Он молодой и перспективный, мы на таких футболистов ориентируемся. Плюс у него хорошие данные, особенно — левая нога. Также нам были важны его лидерские качества.

Что касается Рондона, то он в представлении не нуждается. Долго играл в «Зените», потом перешел в АПЛ. С арендой Гайча мы нуждались в таком форварде, как Рондон. Чтобы он мог работать спиной к воротам, цепляться за мяч. Сейчас важно как можно быстрее его внедрить, чтобы он вышел как можно скорее».

Гончаренко отметил, что пока не может сказать, как пройдет адаптация новичков в команде. В последнее время Рондон работал в индивидуальном режиме. Тренер подчеркнул, что Рондон не в тех кондициях, чтобы помочь клубу здесь и сейчас, но на него будут рассчитывать уже в ближайших играх.

В понедельник, 15 февраля, Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды до конца сезона, Бохинен подписал контракт с армейцами до 2025 года.

Команда Виктора Гончаренко располагается на 2-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 37 очков и отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.