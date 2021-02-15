Председатель совета директоров «Динамо» Соловьев был шокирован происходящим в клубе до сделки с ВТБ

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев в интервью «РБК» 15 февраля рассказал о ситуации в клубе до сделки с банком ВТБ.

«Я человек из бизнеса, до этого «Динамо» не занимался и, когда посмотрел, что там внутри клуба, был в шоке. Абсолютно отсутствовали базовые бизнес-процессы — от финансов и стратегии до работы с болельщиками. Или вот, например, очень хороший медицинский штаб, но при этом полное отсутствие статистической информации о том, что с кем из игроков и как происходит. База в Новогорске сама по себе неплохая, но в сильно запущенном состоянии», — заявил Соловьев.

По словам менеджера, тренеру, имя которого не называется, порой приходилось покупать медикаменты за свой счет для лечения футболистов из-за нехватки финансирования.

ВТБ стал владельцем «Динамо» 29 апреля 2019 года за символическую цену в один рубль.

После первой части сезона москвичи занимают шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками.