В Argentina Football Scouting рассказали о своей деятельности

Спортивный консультант Дарио Гомез, представляющий агентство Argentina Football Scouting, рассказал «СЭ» подробности своей работы.

— Можете рассказать о вашем агентстве и его функциях?

— Я работаю партнером в агентстве уже почти пять месяцев, занимая должность спортивного консультанта, главы отдела международных отношений и директора по поиску талантов.

Наши услуги включают:

Спортивный консалтинг

Международные отношения

Спортивную аналитику

Скаутинг в Южной Америке

Департамент устойчивого развития в спорте

Около трех месяцев назад мы начали сотрудничать с крупными клубами из разных лиг, заключая с ними эксклюзивные соглашения. Нам повезло, что сейчас у нас есть несколько перспективных спортивных проектов с европейскими, азиатскими и бразильскими клубами, которые выступают в крупнейших международных турнирах и проявляют большой интерес к южноамериканскому футболу. Скорее всего, в ближайшие недели мы сможем поделиться более конкретными новостями.

— Есть ли южноамериканские игроки, которые в данный момент ведут переговоры о переходе в другой клуб?

— За последние недели мы предлагаем несколько игроков различным клубам. Сейчас ведутся переговоры по ряду из этих вариантов, и в ближайшие дни станет ясно, перейдут ли они в новые команды или останутся в своих нынешних клубах на правах аренды, поскольку некоторые трансферные окна еще открыты.

— Каковы ваши основные задачи как консультанта?

— Моя работа начинается с анализа прошедшего сезона. На основе этой оценки я адаптируюсь к потребностям конкретного клуба, провожу рыночные исследования, разрабатываю и сопровождаю планы действий. Также я запрашиваю информацию о возможных трансферах у клуба или агента игрока, в зависимости от запроса клиента. После сбора всех данных я предлагаю стратегию ведения переговоров.

— Ставите ли вы перед собой цель представлять игроков?

— Нет, мы не занимаемся представительством игроков и не заинтересованы в этом. Наша задача — работать с клубами, помогая им развивать их спортивные проекты.