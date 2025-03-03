В Argentina Football Scouting рассказали о своей деятельности
Спортивный консультант Дарио Гомез, представляющий агентство Argentina Football Scouting, рассказал «СЭ» подробности своей работы.
— Можете рассказать о вашем агентстве и его функциях?
— Я работаю партнером в агентстве уже почти пять месяцев, занимая должность спортивного консультанта, главы отдела международных отношений и директора по поиску талантов.
Наши услуги включают:
- Спортивный консалтинг
- Международные отношения
- Спортивную аналитику
- Скаутинг в Южной Америке
- Департамент устойчивого развития в спорте
Около трех месяцев назад мы начали сотрудничать с крупными клубами из разных лиг, заключая с ними эксклюзивные соглашения. Нам повезло, что сейчас у нас есть несколько перспективных спортивных проектов с европейскими, азиатскими и бразильскими клубами, которые выступают в крупнейших международных турнирах и проявляют большой интерес к южноамериканскому футболу. Скорее всего, в ближайшие недели мы сможем поделиться более конкретными новостями.
— Есть ли южноамериканские игроки, которые в данный момент ведут переговоры о переходе в другой клуб?
— За последние недели мы предлагаем несколько игроков различным клубам. Сейчас ведутся переговоры по ряду из этих вариантов, и в ближайшие дни станет ясно, перейдут ли они в новые команды или останутся в своих нынешних клубах на правах аренды, поскольку некоторые трансферные окна еще открыты.
— Каковы ваши основные задачи как консультанта?
— Моя работа начинается с анализа прошедшего сезона. На основе этой оценки я адаптируюсь к потребностям конкретного клуба, провожу рыночные исследования, разрабатываю и сопровождаю планы действий. Также я запрашиваю информацию о возможных трансферах у клуба или агента игрока, в зависимости от запроса клиента. После сбора всех данных я предлагаю стратегию ведения переговоров.
— Ставите ли вы перед собой цель представлять игроков?
— Нет, мы не занимаемся представительством игроков и не заинтересованы в этом. Наша задача — работать с клубами, помогая им развивать их спортивные проекты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1