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В Argentina Football Scouting рассказали о своей деятельности

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный консультант Дарио Гомез, представляющий агентство Argentina Football Scouting, рассказал «СЭ» подробности своей работы.

— Можете рассказать о вашем агентстве и его функциях?

— Я работаю партнером в агентстве уже почти пять месяцев, занимая должность спортивного консультанта, главы отдела международных отношений и директора по поиску талантов.

Наши услуги включают:

  • Спортивный консалтинг
  • Международные отношения
  • Спортивную аналитику
  • Скаутинг в Южной Америке
  • Департамент устойчивого развития в спорте

Около трех месяцев назад мы начали сотрудничать с крупными клубами из разных лиг, заключая с ними эксклюзивные соглашения. Нам повезло, что сейчас у нас есть несколько перспективных спортивных проектов с европейскими, азиатскими и бразильскими клубами, которые выступают в крупнейших международных турнирах и проявляют большой интерес к южноамериканскому футболу. Скорее всего, в ближайшие недели мы сможем поделиться более конкретными новостями.

— Есть ли южноамериканские игроки, которые в данный момент ведут переговоры о переходе в другой клуб?

— За последние недели мы предлагаем несколько игроков различным клубам. Сейчас ведутся переговоры по ряду из этих вариантов, и в ближайшие дни станет ясно, перейдут ли они в новые команды или останутся в своих нынешних клубах на правах аренды, поскольку некоторые трансферные окна еще открыты.

— Каковы ваши основные задачи как консультанта?

— Моя работа начинается с анализа прошедшего сезона. На основе этой оценки я адаптируюсь к потребностям конкретного клуба, провожу рыночные исследования, разрабатываю и сопровождаю планы действий. Также я запрашиваю информацию о возможных трансферах у клуба или агента игрока, в зависимости от запроса клиента. После сбора всех данных я предлагаю стратегию ведения переговоров.

— Ставите ли вы перед собой цель представлять игроков?

— Нет, мы не занимаемся представительством игроков и не заинтересованы в этом. Наша задача — работать с клубами, помогая им развивать их спортивные проекты.

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ФК ЦСКА (Москва)
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Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
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Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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