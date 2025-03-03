В Аргентине объяснили, почему Вильягра может подписать контракт с ЦСКА

Аргентинский журналист Эрнан Кастильо объяснил «СЭ», как полузащитник «Ривер Плейт» Родриго Вильягра может подписать контракт с ЦСКА.

— Как у Вильягры оставалась возможность перейти в другой клуб, несмотря на контракт с «Ривер Плейт»?

— Агент игрока имел подписанный документ, согласно которому клуб мог расторгнуть контракт, если поступало выгодное предложение. В таких случаях «Ривер Плейт» оставлял за собой право либо принять, либо отклонить предложение, если оно не соответствовало их ожиданиям. Именно поэтому Вильягра перешел в Россию как свободный агент. Такие соглашения в южноамериканском футболе встречаются довольно часто.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Вильягра переходит в ЦСКА за 4 миллиона долларов: контракт по схеме 4+1 до начала 2029-го с опцией продления еще на год. Также аргентинцы получат до 50 процентов от прибыли с перепродажи Родриго, в зависимости от суммы трансфера из армейского клуба.

Вильягра выступает за «Ривер Плейт» с февраля прошлого года. Он провел в команде 36 матчей, отличившись результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.