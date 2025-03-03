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В Аргентине объяснили, почему Вильягра может подписать контракт с ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент

Аргентинский журналист Эрнан Кастильо объяснил «СЭ», как полузащитник «Ривер Плейт» Родриго Вильягра может подписать контракт с ЦСКА.

— Как у Вильягры оставалась возможность перейти в другой клуб, несмотря на контракт с «Ривер Плейт»?

— Агент игрока имел подписанный документ, согласно которому клуб мог расторгнуть контракт, если поступало выгодное предложение. В таких случаях «Ривер Плейт» оставлял за собой право либо принять, либо отклонить предложение, если оно не соответствовало их ожиданиям. Именно поэтому Вильягра перешел в Россию как свободный агент. Такие соглашения в южноамериканском футболе встречаются довольно часто.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Вильягра переходит в ЦСКА за 4 миллиона долларов: контракт по схеме 4+1 до начала 2029-го с опцией продления еще на год. Также аргентинцы получат до 50 процентов от прибыли с перепродажи Родриго, в зависимости от суммы трансфера из армейского клуба.

Вильягра выступает за «Ривер Плейт» с февраля прошлого года. Он провел в команде 36 матчей, отличившись результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.

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ФК Ривер Плейт
ФК ЦСКА (Москва)
Родриго Вильягра
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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