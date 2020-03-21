«В Англии много клубов, которые интересуются Чаловым». Агент оценил шансы нападающего ЦСКА сменить клуб летом

Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова Кристиан Эмиле оценил перспективы игрока уехать в европейский клуб в ближайшее трансферное окно.

— В первую очередь, это зависит от ЦСКА. Хотят ли они его продать? Мы должны знать позицию ЦСКА, потому что уважаем клуб. Это большая команда, — сказал агент в интервью Youtube-каналу Nobel. — Если они захотят продать его летом, то мы будем работать над этим.

В Англии много клубов, которые им интересуются. Но всегда есть проблема, которая касается не лично Федора, а в целом российских футболистов в Европе. Люди сомневаются: сможет ли российский футболист, который переходит напрямую из российского чемпионата, адаптироваться в Европе? Потому что несколько последних примеров показывают, что с этим могут быть проблемы.

Насколько это рискованно: тратить 20-25 миллионов на российского футболиста. Европейские клубы всегда задаются этим вопросом. Но я думаю, что в случае с Федором оно того стоит. Определенно.

Да и про других игроков молодого поколения можно сказать то же самое. Судя по тому, что я видел, можно ждать, что в будущем больше российских игроков будут переходить в европейские клубы.