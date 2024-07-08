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Сегодня, 13:31

В «Алавесе» опровергли ведение переговоров о переходе Баринова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова о переговорах с испанским клубом.

«Это неправда. Пока у нас ничего нет. Баринов не является приоритетным вариантом для нас», — сказал Фернандес «СЭ».

Ранее в интервью Sport24 Баринов сообщил, что в ближайшее время «Алавес» должен сделать предложение железнодорожникам по трансферу футболиста.

В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
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5
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
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