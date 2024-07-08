В «Алавесе» опровергли ведение переговоров о переходе Баринова
Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова о переговорах с испанским клубом.
«Это неправда. Пока у нас ничего нет. Баринов не является приоритетным вариантом для нас», — сказал Фернандес «СЭ».
Ранее в интервью Sport24 Баринов сообщил, что в ближайшее время «Алавес» должен сделать предложение железнодорожникам по трансферу футболиста.
В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
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