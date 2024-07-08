«Балтика» подписала контракт с Калачевым из «Ислочи»

Защитник Илья Калачев подписал контракт с «Балтикой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

С июля 2022 года Калачев выступал за белорусский «Ислочь», забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи в 59 матчах за команду.