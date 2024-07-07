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Сегодня, 19:24

В академию «Зенита» перешел экс-тренер хоккейных СКА, «Металлурга» и сборной России

Гоша Чернов
Корреспондент
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Академия «Зенита» объявила о назначении старшим тренером по физической подготовке Дениса Коротышева. 41-летний специалист уже приступил к работе с юношескими и молодежной командами Академии сине-бело-голубых.

Коротышев работает тренером с 2004 года. Значительную часть карьеры он посвятил хоккею: работал тренером по физической подготовке в петербургском СКА, магнитогорском «Металлурге», «Ак Барсе» и сборной России.

В составе СКА Коротышев становился обладателем Кубка Гагарина (2017), в составе сборной России — олимпийским чемпионом (2018).

Футбол
ФК Зенит
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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