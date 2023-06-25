В «Ахмате» рассказали о продлении контракта с Олейниковым

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» заявил о продлении контракта с полузащитником Иваном Олейниковым.

«У Олейникова был контракт на один год с пролонгацией еще на три года. Опцию продления соглашения мы активировали. Поэтому полузащитник с нам еще на три года», — сказал Газзаев «СЭ».

В прошлом сезоне Олейников провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.