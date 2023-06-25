Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «Мы привыкли жить под санкциями»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о жизни клуба в условиях санкций.
«Нам сложнее не стало. Мы привыкли жить в условиях санкций. Есть определенные трудности. Со спонсорами нам стало сложнее, с трансферами, поэтому мы не берем никого из-за границы, кроме свободных агентов. Но у нас есть поддержка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Он решает все вопросы, которые у нас возникают. Наше дело — тренироваться, играть и показывать достойный результат», — приводит «РБ Спорт» слова Айдамирова.
В конце 2020 года США ввели санкции против грозненского клуба. В 2022 году в связи с геополитической ситуацией под санкции попали многие российские компании, спонсирующие футбольные команды.
«Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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