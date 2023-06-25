Спортивный директор РФС — о Галактионове: «Каждый тренер, который работал в институте сборных, добивается определенных успехов в клубах»
Спортивный директор РФС Андрей Лексаков в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера Михаила Галактионова в «Локомотиве».
«Оценивать его работу в «Локомотиве» должно руководство клуба. Мы рады, что каждый тренер, который работал в институте сборных команд, уходя в клубный футбол, добивается определенных успехов. Можно сказать, что наш предыдущий тренер Дмитрий Хомуха удачно работал в «Калуге», в сейчас возглавил «Шинник». Ролан Гусев стал чемпионом России среди молодежных команд, а в этом году занял с командой третье место. Вадим Гаранин тоже достаточно успешно работал в «Енисее», потом в премьер-лиге в «Сочи». Поэтому Михаил Михайлович продолжает традицию и подтверждает ту тенденцию, что в сборной России, в РФС работают с молодыми ребятами очень квалифицированные специалисты», — сказал Лексаков «СЭ».
«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков. В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России железнодорожники уступили «Спартаку» по сумме двух матчей (0:1, 2:4).
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