Хачатурянц высказался о возможном переносе матча «Ахмата» и ЦСКА

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал «СЭ» возможный перенос встречи 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА с 1 мая на 30 апреля из-за окончания Рамадана.

«На данный момент в лигу о переносе матча ничего не поступало, такого предложения не было. Будем ли мы готовы пойти навстречу? Когда поступит предложение, тогда и решим», — сказал Хачатурянц «СЭ».

В воскресенье, 17 апреля, появилась информация, что «Ахмат» обратился с этой просьбой к ЦСКА.