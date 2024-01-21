В «Ахмате» ответили агенту Тодоровича на заявление о больших разногласиях в переговорах

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента защитника клуба Дарко Тодоровича о переговорах по продлению контракта.

Ранее футбольный агент Горан Попов заявил о больших разногласиях с «Ахматом» по поводу нового контракта игрока.

«Нет никаких проблем. Идет обычный переговорный процесс. Ничего особенного не происходит. Все будет хорошо», — сказал Газзаев «СЭ».

В этом сезоне 26-летний защитник провел за грозненскую команду 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.