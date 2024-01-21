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Булыкин: «Ахметов — хороший футболист и пригодится «Зениту»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что перешедший из «Краснодара» в «Зенит» Ильзат Ахметов сможет помочь сине-бело-голубым в борьбе за чемпионство.

«Когда предлагают большие деньги, то, игроки, как правило, соглашаются. То, что Ахметов — хороший футболист и пригодится «Зениту», сомнению не подлежит. Пробиться в основу будет непросто, потому что там обосновались бразильцы, которые будут друг друга поддерживать, но его качества все равно помогут клубу», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче.

9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/21/22155751.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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И К Ж
Виктор Александров

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