Булыкин: «Ахметов — хороший футболист и пригодится «Зениту»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что перешедший из «Краснодара» в «Зенит» Ильзат Ахметов сможет помочь сине-бело-голубым в борьбе за чемпионство.

«Когда предлагают большие деньги, то, игроки, как правило, соглашаются. То, что Ахметов — хороший футболист и пригодится «Зениту», сомнению не подлежит. Пробиться в основу будет непросто, потому что там обосновались бразильцы, которые будут друг друга поддерживать, но его качества все равно помогут клубу», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче.

9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.