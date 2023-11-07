В «Ахмате» назвали крайне неудовлетворительными результаты команды

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды.

«Последние результаты команды крайне неудовлетворительные. Это понятно всем: и руководству, и болельщикам. Руководство не может быть довольным. Надеемся, что Мирослав Юрьевич справится. Никаких упаднических настроений нет.

Какой кредит доверия у Ромащенко? Мирослава Юрьевича пригласили, чтобы построить новую команду. Время непростое, но, уверен, мы справимся вместе с тренерским штабом», — сказал Газзаев «СЭ».

4 ноября «Ахмат» уступил «Факелу» в матче 14-го тура чемпионата России (1:2). На данный момент грозненский клуб идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 12 очков.