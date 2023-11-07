Личка: «Если женщины-судьи появятся в РПЛ, это не будет проблемой»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» высказался о женщинах-судьях.

«В Чехии у нас тоже судят женщины. Если они появятся в РПЛ, это не будет проблемой. Для меня не имеет значения, какой пол у арбитра. У меня есть опыт взаимодействия с женщинами-судьями. Когда я играл в Чехии, судила Дамкова и судила хорошо», — сказал Личка «СЭ».

Анастасия Пустовойтова является первой женщиной-арбитром, работавшей резервным судьей на матче РПЛ. В марте 2020 года она работала на игре чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» в качестве резервного арбитра.