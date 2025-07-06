В агентстве нападающего «Ривер Плейт» Борхи опровергли интерес ЦСКА

В агентстве «JP PACHON SPORTS», представляющем интересы нападающего «Ривер Плейта» Мигеля Борхи, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе колумбийца в ЦСКА.

Ранее в аргентинских СМИ сообщили, что ЦСКА ведет переворот с 32-летним игроком.

«Информация о том, что ЦСКА ведет переговоры по покупке Борхи, не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в агентстве.

Борха выступает за «Ривер Плейт» c 2022 года. Его контракт с аргентинцами рассчитан до зимы 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.